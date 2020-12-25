Модель Альона Омович, яку прозвали українською Кардашьян, в розкутій позі присіла на підлогу і приспустила сукню

Зірка намагається щоразу дивувати своїми спекотними образами, пише Politeka.net. Красуня з різних ракурсів і в найгарячіших нарядах хвалиться пишними принадами.

Цього разу Омович записала відео, яке розбурхує свідомості фанатів. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Модель присіла на підлогу в чорній сукні, блиснувши оголеною спиною.

Олена зняла бретельки чорного вбрання і блиснула бюстом без білизни. Вона в одному з кадрів засвітила найпотаємніше, що прийнято приховувати.

"Hi💋такі відео взагалі заходять? Або краще старі добрі селфі?😂 🙃 Зомб-Она яд💔", - написала зірка.

За півгодини пост зібрав понад 14 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Втомлена" ," як же без фільтрів приємно на обличчя подивитися", " Олено, ти виглядаєш років на 50, шкода, що поруч з тобою немає хороших друзів, хто б рятував твою хвору голову, ти хворієш на анорексію, ти реально цього не бачиш? Чому рідні тебе не ведуть до психолога!! Як тебе шкода😢", "Вогник - ми дивимося", " Нагодуйте її вже хоч хтось🤔", "Шикарно", " як же Вам личить червона помада!!!Красуня😍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олена Омович вбралася в екстремально коротке матово-чорне плаття з накладними плечима і спокусливим вирізом на стегні. Образ доповнили шкіряні рукавички, шоферська кепка, темні окуляри в сріблястій оправі і чоботи на високих підборах. Вона додала яскраві нотки за допомогою червоного манікюру.

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