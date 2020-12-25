Актриса Ольга Сумська показала, як розважається, збентеживши публіку

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала під час вистави "Імперія краси".

Ольга вирушила на вечірку в розкішній сукні з напівпрозорої чорної тканини з вишивкою, доповнивши лук темною жилеткою і червоним намистом в українському народному стилі. Актриса нанесла яскравий макіяж, випрямивши і розпустивши волосся.

На одних кадрах Сумська показала, як "кутить" за святково накритим столиком в компанії подруг. У якийсь момент актриса навіть захоплено скрикнула: "Уууу!".

На інших кадрах зірка показала, як у неї беруть інтерв'ю, представши у всій красі в повний зріст.

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Раніше ми повідомляли, Ольга записала відео разом з пластичним хірургом, до послуг клініки якого вона вдавалася. Актриса трохи пококетувала поруч з красенем, "забувши" про чоловіка Віталія Борисюка.

"Стою поруч з неймовірною людиною ... це вже гуру косметології та хірургії... Ми пишаємося,що Ви у нас є, такий неймовірний і такий чудовий...", - заявила Сумська.
"Мені весь час хочеться обійняти Олю... це еталон краси", - у свою чергу відреагував на похвалу хірург.
"Боже, від вас почути такий комплімент ... тим більше, мої дорогі, Віталій Борисюк сьогодні вдома, він не приїхав...», - продовжила фліртувати збентежена Ольга.

До пластики Сумська, красою якої захоплюється багато хто, в одному з інтерв'ю коментувала своє ставлення до операцій: "Я добре ставлюся до хороших фахівців. Я ніколи ще не робила цього. Знаєте, жінки бояться цього..."