Актриса Ольга Сумська показала, як розважається, збентеживши публіку
Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала під час вистави "Імперія краси".
Ольга вирушила на вечірку в розкішній сукні з напівпрозорої чорної тканини з вишивкою, доповнивши лук темною жилеткою і червоним намистом в українському народному стилі. Актриса нанесла яскравий макіяж, випрямивши і розпустивши волосся.
На одних кадрах Сумська показала, як "кутить" за святково накритим столиком в компанії подруг. У якийсь момент актриса навіть захоплено скрикнула: "Уууу!".
На інших кадрах зірка показала, як у неї беруть інтерв'ю, представши у всій красі в повний зріст.
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