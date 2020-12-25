Актриса Ольга Сумская показала, как развлекается, обескуражив публику

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала во время представления "Імперія краси".

Ольга отправилась на вечеринку в роскошном платье из полупрозрачной черной ткани с вышивкой, дополнив лук темной жилеткой и красными бусами в украинском народном стиле. Актриса нанесла яркий макияж, выпрямив и распустив волосы.

На одних кадрах Сумская показала, как "кутит" за празднично накрытым столиком в компании подруг. В какой-то момент актриса даже восторженно вскрикнула: "Уууу!".

На других кадрах звезда показала, как у нее берут интервью, представ во всей красе в полный рост.

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Ранее мы сообщали, Ольга записала видео вместе с пластическим хирургом, к услугам клиники которого она прибегала. Актриса немного пококетничала рядом с красавцем-мужчиной, "забыв" про супруга Виталия Борисюка.

«Стою рядом с невероятным человеком… Это уже гуру косметологии и хирургии... Мы гордимся, что вы у нас есть, такой невероятный и такой восхитительный…», - заявила Сумская.
«Мне все время хочется обнять Олю… Это эталон красоты», - в свою очередь отреагировал на похвалу хирург.
«Боже, от вас услышать такой комплимент…Тем более, мои дорогие, сегодня Виталий Борисюк сегодня дома, он не приехал…», - продолжила флиртовать смущенная Ольга.

До пластики Сумская, красотой которой восторгаются многие, в одном из интервью комментировала свое отношение к операциям: "Я хорошо отношусь к хорошим специалистам. Я никогда еще не делала этого. Знаете, женщины боятся этого..."