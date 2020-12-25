Актриса Ольга Сумская показала, как развлекается, обескуражив публику
Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала во время представления "Імперія краси".
Ольга отправилась на вечеринку в роскошном платье из полупрозрачной черной ткани с вышивкой, дополнив лук темной жилеткой и красными бусами в украинском народном стиле. Актриса нанесла яркий макияж, выпрямив и распустив волосы.
На одних кадрах Сумская показала, как "кутит" за празднично накрытым столиком в компании подруг. В какой-то момент актриса даже восторженно вскрикнула: "Уууу!".
На других кадрах звезда показала, как у нее берут интервью, представ во всей красе в полный рост.
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