Актриса Ольга Сумская показала, как развлекается, обескуражив публику

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала во время представления "Імперія краси".

Ольга отправилась на вечеринку в роскошном платье из полупрозрачной черной ткани с вышивкой, дополнив лук темной жилеткой и красными бусами в украинском народном стиле. Актриса нанесла яркий макияж, выпрямив и распустив волосы.

На одних кадрах Сумская показала, как "кутит" за празднично накрытым столиком в компании подруг. В какой-то момент актриса даже восторженно вскрикнула: "Уууу!".

На других кадрах звезда показала, как у нее берут интервью, представ во всей красе в полный рост.

Ранее мы сообщали, Ольга записала видео вместе с пластическим хирургом, к услугам клиники которого она прибегала. Актриса немного пококетничала рядом с красавцем-мужчиной, "забыв" про супруга Виталия Борисюка.