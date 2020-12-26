Американська світська левиця, телеведуча і модель Періс Хілтон вразила ідеальною фігурою, одягнувшись в облягаюче міні

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Який у вас був найкращий подарунок на Різдво?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Періс Хілтон постає перед шанувальниками, вставши на коліна в облягаючому міні-сукні, доповнивши образ хижим поглядом. На це звернули увагу її шанувальники.

"Струнка тигриця! Зведеш з розуму будь-кого", " вау!", "я божеволію, як тільки згадую про тебе«,» розкішний вигляд«,» щось це занадто гаряче навіть для тебе«," я просто без розуму від твоїх витівок. Ну хіба можна так?", "обожнюю, богиня", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, 39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон показала фігуру в червоній білизні

На кадрах спокуслива блондинка присіла на підлогу біля ялинки. Зірка закинула ніжки під себе і тримала в руках свого маленького кошлатого друга.

Хілтон підкреслила груди тісним ліфчиком з ремінцями, також вона була в червоних трусиках, а на талії тримався ремінець для підв'язок.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

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