39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала фигуру в красном белье
Знаменитая красотка решила поздравить своих поклонников с католическим Рождеством интересным способом, пишет Politeka.net. Пэрис надела красное белье и продемонстрировала идеальные формы без всяких стеснений.
Звезда записала откровенное видео и разместила его в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах соблазнительная блондинка присела на пол возле елочки. Звезда закинула ножки под себя и держала в руках своего маленького лохматого друга.
Хилтон подчеркнула грудь тесным лифчиком с ремешками, также она была в красных трусиках, а на талии держался ремешок для подвязок.
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Сверху модель накинула красную шубку, а ножки удлинили туфельки на шпильках.
Звезда эффектно спустилась по лестнице, а на некоторых кадрах поцеловалась со своим возлюбленным.
"Санта, я в списке непослушных или хороших девочек в этом году? 😉✨💃🏼🔥✨", - подписала видео звезда.
Пост собрал более 300 тысяч просмотров и много комментариев.
Пользователи сети написали много приятного в сторону жаркой соблазнительницы.
"Такая горячая", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон сверкнула идеальными формами в желтом платье с декольте и длинным разрезом на юбке. Знаменитость улеглась на траву, облокотившись на руку.
Хилтон едва не вывалила бюст из смелого декольте. Грудь показалась из выреза, привлекая к себе еще больше внимания.
"Ищу Бэмби. 🥰", - написала знаменитость и получила массу комментариев от поклонников.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».