39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала фигуру в красном белье

Знаменитая красотка решила поздравить своих поклонников с католическим Рождеством интересным способом, пишет Politeka.net. Пэрис надела красное белье и продемонстрировала идеальные формы без всяких стеснений.

Звезда записала откровенное видео и разместила его в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах соблазнительная блондинка присела на пол возле елочки. Звезда закинула ножки под себя и держала в руках своего маленького лохматого друга.

Хилтон подчеркнула грудь тесным лифчиком с ремешками, также она была в красных трусиках, а на талии держался ремешок для подвязок.

Сверху модель накинула красную шубку, а ножки удлинили туфельки на шпильках.

Звезда эффектно спустилась по лестнице, а на некоторых кадрах поцеловалась со своим возлюбленным.

"Санта, я в списке непослушных или хороших девочек в этом году? 😉✨💃🏼🔥✨", - подписала видео звезда.

Пост собрал более 300 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятного в сторону жаркой соблазнительницы.

"Такая горячая", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон сверкнула идеальными формами в желтом платье с декольте и длинным разрезом на юбке. Знаменитость улеглась на траву, облокотившись на руку.

Хилтон едва не вывалила бюст из смелого декольте. Грудь показалась из выреза, привлекая к себе еще больше внимания.

"Ищу Бэмби. 🥰", - написала знаменитость и получила массу комментариев от поклонников.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».