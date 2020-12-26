Американская светская львица, телеведущая и модель Пэрис Хилтон впечатлила идеальной фигурой, облачившись в облегающее мини

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Какой у вас был лучший подарок на Рождество?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Пэрис Хилтон предстает перед поклонниками, встав на коленки в облегающем мини-платье, дополнив образ хищным взглядом. На это обратили внимание ее поклонники.

«Стройная тигрица! Сведешь с ума любого», «вау!», «я схожу с ума, как только вспоминаю о тебе», «роскошный вид», «что-то это слишком горячо даже для тебя», «я просто без ума от твоих выходок. Ну разве можно так?», «обожаю, богиня», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, 39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала фигуру в красном белье

На кадрах соблазнительная блондинка присела на пол возле елочки. Звезда закинула ножки под себя и держала в руках своего маленького лохматого друга.

Хилтон подчеркнула грудь тесным лифчиком с ремешками, также она была в красных трусиках, а на талии держался ремешок для подвязок.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

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