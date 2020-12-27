Співачка Настя Каменських показала себе в романтичному образі, приготувавши фанатам сюрприз
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному брючному костюмі молочного відтінку: з ідеально випрасуваними укроченими штанами і довгим піджаком, під який співачка одягла ультракороткий топ, блиснувши смужкою засмаглої шкіри. Доповнили лук витончені чорні босоніжки з тонкими лямками.
Брюнетка позувала біля каміна, прикрашеного в новорічному стилі, з ялиновими гілочками та запаленими свічками. Настя торкнулася рукою обличчя, а іншою обхопила себе за талію.
"До Нового Року залишилося зовсім трохи! 🤩🔜 Я майже закінчила свій передсвятковий список справ: Підвести підсумки 2020 - ✅; Поставити цілі на 2021 - ✅; Прикрасити будинок - ✅; Придумати розваги і скласти список страв для новорічної ночі - ✅; Приготувати подаруночки - ✅. Залишилося ще завершити кілька робочих завдань і, як і обіцяла, поділитися з вами класною другою частиною мого новорічного влога 🥰 чекаєте? Напишіть, коли її краще опублікувати - завтра вранці або завтра ввечері?", - поділилася Каменських, порадившись з публікою в кінці.
Користувачі кинулися коментувати, поставивши за лічені хвилини понад 12 тисяч лайків. Оцінила пост навіть телеведуча Леся Нікітюк.
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"Дуже чекаю🙏 😍. Завтра ввечері ❤️🔥"
"Красива🔥"
"Bellissima ❤️😍"
"Вночі шкідливо їсти!"
"Чим швидше, тим краще! 💛"
Раніше ми повідомляли, подруга Каменських, ведуча Катерина Осадча показала, що витворяли Настя з чоловіком репером Потапом під час різдвяної вечірки. Осадча нишком зняла парочку під час застілля.
Так, Каменських співала пісню Софії Ротару "Червона Рута" під акомпанемент гітари. У якийсь момент зірка з мікрофоном нахилилася до Потапа, який сидів поруч, - той проте не став підспівувати й псувати шедевр своїм "басом", але захоплено посміхнувся.
Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк
Як повідомляла Politeka, стильна Каменських " втекла "з дому і зачарувала зірку" Холостяка " розкутою позою.