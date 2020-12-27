Співачка Настя Каменських показала себе в романтичному образі, приготувавши фанатам сюрприз

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному брючному костюмі молочного відтінку: з ідеально випрасуваними укроченими штанами і довгим піджаком, під який співачка одягла ультракороткий топ, блиснувши смужкою засмаглої шкіри. Доповнили лук витончені чорні босоніжки з тонкими лямками.

Брюнетка позувала біля каміна, прикрашеного в новорічному стилі, з ялиновими гілочками та запаленими свічками. Настя торкнулася рукою обличчя, а іншою обхопила себе за талію.

"До Нового Року залишилося зовсім трохи! 🤩🔜 Я майже закінчила свій передсвятковий список справ: Підвести підсумки 2020 - ✅; Поставити цілі на 2021 - ✅; Прикрасити будинок - ✅; Придумати розваги і скласти список страв для новорічної ночі - ✅; Приготувати подаруночки - ✅. Залишилося ще завершити кілька робочих завдань і, як і обіцяла, поділитися з вами класною другою частиною мого новорічного влога 🥰 чекаєте? Напишіть, коли її краще опублікувати - завтра вранці або завтра ввечері?", - поділилася Каменських, порадившись з публікою в кінці.

Користувачі кинулися коментувати, поставивши за лічені хвилини понад 12 тисяч лайків. Оцінила пост навіть телеведуча Леся Нікітюк.

"Дуже чекаю🙏 😍. Завтра ввечері ❤️🔥"

"Красива🔥"

"Bellissima ❤️😍"

"Вночі шкідливо їсти!"

"Чим швидше, тим краще! 💛"

Раніше ми повідомляли, подруга Каменських, ведуча Катерина Осадча показала, що витворяли Настя з чоловіком репером Потапом під час різдвяної вечірки. Осадча нишком зняла парочку під час застілля.

Так, Каменських співала пісню Софії Ротару "Червона Рута" під акомпанемент гітари. У якийсь момент зірка з мікрофоном нахилилася до Потапа, який сидів поруч, - той проте не став підспівувати й псувати шедевр своїм "басом", але захоплено посміхнувся.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських " втекла "з дому і зачарувала зірку" Холостяка " розкутою позою.