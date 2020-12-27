Певица Настя Каменских показала себя в романтическом образе, приготовив фанатам сюрприз
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном брючном костюме молочного оттенка: с идеально выглаженными укроченными штанами и длинным пиджаком, под который певица надела ультракороткий топ, сверкнув полоской загорелой кожи. Дополнили лук изящные черные босоножки с тонкими лямками.
Брюнетка позировала возле камина, украшенного в новогоднем стиле, с еловыми веточками и зажженными свечами. Настя коснулась рукой лица, а другой обхватила себя за талию.
"До Нового Года осталось совсем чуть-чуть! 🤩🔜 Я почти закончила свой предпраздничный список дел: Подвести итоги 2020 - ✅; Поставить цели на 2021 - ✅; Украсить дом - ✅; Придумать развлечения и составить список блюд для новогодней ночи - ✅; Приготовить подарочки - ✅. Осталось ещё завершить несколько рабочих задач и, как и обещала, поделиться с вами классной второй частью моего новогоднего влога 🥰 Ждёте? Напишите, когда ее лучше опубликовать - завтра утром или завтра вечером?", - поделилась Каменских, посоветовавшись с публикой в конце.
Пользователи кинулись комментировать, поставив за считанные минуты более 12 тысяч лайков. Оценила пост даже телеведущая Леся Никитюк.
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"Очень жду🙏😍. Завтра вечером ❤️🔥"
"Красивая🔥😍"
"Bellissima ❤️😍"
"Ночью вредно кушать!"
"Чем скорее, тем лучше !💛"
Ранее мы сообщали, подруга Каменских, ведущая Екатерина Осадчая показала, что вытворяли Настя с мужем рэпером Потапом во время рождественской вечеринки. Осадчая тайком засняла парочку во время застолья.
Так, Каменских пела песню Софии Ротару "Червона Рута" под аккомпанемент гитары. В какой-то момент звезда с микрофоном наклонилась к сидящему рядом Потапу - тот однако не стал подпевать и портить шедевр своим "басом", но восхищенно улыбнулся.
Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк
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