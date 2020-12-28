Українців попередили про подорожчання головного продукту в 2021 році

Про те, чого чекати розповів генеральний директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, українцям варто готуватися до того, що хліб підскочить в ціні. Експерт назвав причини подорожчання.

"Зростання ціни на пшеницю і відповідно на борошно як складову вже зіграло свою роль, і надалі не впливатиме на зростання вартості хліб. Цілком можливо, що в січні через подорожчання комунальних платежів, а також через підняття мінімальної зарплати очікується зростання вартості хліба, але в районі до 5%", — сказав він.

Також Експерт назвав ціни, яких варто чекати.

"Вартість пшеничного хліба в мережах цілком може бути на рівні 20-24 грн за кілограм. Зростання в 5% означає додатково 1-1, 5 грн на вартості цього хліба", — повідомив експерт.

Як відомо, зараз мінімальна зарплата в Україні становить 5 тисяч гривень. З Нового року вона зросте на 1 тисячу гривень і з 1 січня становитиме 6 тисяч гривень.

Відзначимо також, що в січні 2021 року ціна природного газу для побутових клієнтів компанії "Нафтогаз України" зросте на 14%.

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