К этому нужно готовиться уже сейчас

Введение январского локдауна скажется на цене за продукты, некоторые из них начали дорожать уже сейчас

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин, передает «Украина 24».

Так, эксперт рассказал о том, что локдаун минимально скажется на цене продуктов. Ждать существенного влияния явно не стоит, хотя часть товара уже начала дорожать. Причиной он назвал желание продавцов «нажиться» на ситуации.

«Ожидая новый локдаун, который будет с 8 января, надо понимать, что это не добавит доходов в карманы украинцев. Поэтому думаю, что большого роста цен не будет. Думаю, немножко вырастет растительное масло, сахар - они уже добавляют. Это результаты того, во сколько им обошлось производство продукта урожая этого года. Но в целом продуктовая корзина украинцев подорожала незначительно», - отметил он.

Согласно прогнозу Пендзина, подобная тенденция сохранится в ближайшем будущем.

«Мы прекрасно видим, что уровень инфляции сейчас у нас на уровне 5%. На сегодняшний момент стоимость продуктовой корзины не вылезла за общий уровень инфляции, традиционно у нас стоимость продуктовой корзины больше уровня инфляции», - подчеркнул он.

В то же время, по словам экономиста, так называемый «борщевой набор» в Украине в этом году даже подешевел, что «компенсирует рост мяса и рыбы».

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