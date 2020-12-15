Но есть и подорожание

Цены на продукты питания в Украине заметно изменились в первый месяц зимы

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Так, овощей, а именно свекла, морковь и капуста подешевели, но, например, крупы, яйца и мясо значительно подорожали, если сравнивать с тем же периодом в 2019 году.

В частности, картофель подешевел по сравнению с декабрем прошлого года на 33% (до 7,42 грн/кг), капуста - на 25% (до 3,84 грн/кг), морковь - на 18% (до 5,20 грн/кг), свекла - на 24% (до 4,66 грн/кг), а лук - на 39% (до 4,54 грн/кг).

Значительно подскочили цены на крупы: гречневая - на 50% (до 31,49 грн/кг), кукурузная - на 36% (до 10,98 грн/кг), ячменная - на 25% (до 9,59 грн/кг). Подорожала и мука.

Подсолнечное масла стало дороже на 23% (до 33,13 грн), а сахар - на 37% (до 16,35 грн/кг).

Кроме того, подскочила в цене почти вся продукция животноводства. Яйца подорожали на 14%, сливочное масло - на 11%, молоко - на 10%.

Что касается мяса, то за год подорожала говядина - на 14% (до 97,23 грн/кг), свинина стала дороже на 2% (до 83,13 грн/кг).

Подешевела на 5% только курятина, сейчас цены на нее стартуют от до 46,42 грн/кг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вырастет плата за коммунальные услуги. Это следует из законопроекта №2458, который приняла Верховная Рада в повторном втором чтении.

Теперь украинцы будут платить абонплату за все услуги, кроме электроэнергии, а тарифы на отопление будут меняться ежемесячно.

В среднем, сумма в платежках подымется на 112 гривен - абонплата за воду и отопление будет в пределах 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн.

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