Украинцы грубо нарушили карантинные правила

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в Facebook-cooбществе "Хмельницький LIVE" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



В преддверии Нового года жители Хмельницкого вышли на закупки, проигнорировав социальную дистанцию.



Как видно на опубликованных кадрах, в очереди находились преимущественно люди преклонного возраста, которые как известно находятся в группе риска.

Украинцы в сети бурно отреагировали на такие кадры.



"Некоторые тут переживают, что люди без масок ходят - в масках ведь все! Так чего переживаете? Все хорошо", "Пустой живот сильнее любого вируса, он даже мозг отключает", "Разметка для рабов. Свободным людям дистанция не нужна)", "Зато на свежем воздухе. А не в атб-сильпо в духоте и в помещении, которое даже не проветривается", - писали в комментариях под видео.

Отметим, что с начала пандемии в Украине "китайским" вирусом заразились 909 082 человека, из них 15 480 скончались от осложнений, которые вызвала инфекция, но 522 868 вылечились.











