Украинцы грубо нарушили карантинные правила
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в Facebook-cooбществе "Хмельницький LIVE" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
В преддверии Нового года жители Хмельницкого вышли на закупки, проигнорировав социальную дистанцию.
Как видно на опубликованных кадрах, в очереди находились преимущественно люди преклонного возраста, которые как известно находятся в группе риска.
Украинцы в сети бурно отреагировали на такие кадры.
"Некоторые тут переживают, что люди без масок ходят - в масках ведь все! Так чего переживаете? Все хорошо", "Пустой живот сильнее любого вируса, он даже мозг отключает", "Разметка для рабов. Свободным людям дистанция не нужна)", "Зато на свежем воздухе. А не в атб-сильпо в духоте и в помещении, которое даже не проветривается", - писали в комментариях под видео.
Остапчук закатил шумную пьянку с Никитюк и Каминской, бедные соседи: "Закрыли рот!"
Сбежавшая от Тарзана Королева взбудоражила новой внешностью и не только: "без этого надутого жеребца..."
Жизнь звезды культовых фильмов оборвалась при таинственных обстоятельствах: "Тело нашли в..."
"Задержали всю семью с детьми": в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео
Напомним, локдаун в Украине: в Кабмине уже предупредили о жестких ограничениях с транспортом, что нужно знать
Как сообщала Politeka, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила
Также Politeka писала о серьезном наказании для нарушителей карантина в Украине, что под запретом