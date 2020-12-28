Біда трапилася з коханкою російського актора Сергія Жигунова Вікторією Ворожбит

Журналісткою і піар-менеджер, через яку артист кинув сім'ю, розповіла про те, що з нею сталося на сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.

Ворожбит екстрено госпіталізували з температурою під 40. Так у неї проявився Китайський вірус.

"Багато всього сталося за ці дні-швидка, госпіталізація, літри ліків через вену, температура під 40. Зараз все найдраматичніше позаду, принаймні, дуже хочеться в це вірити», - написала вона.

Разом з тим, жінка пише, що її самопочуття далеко від норми.

"Сил поки немає, всередині ніби фарш замість органів, але, здається, екватор пройдений, і ми на шляху до одужання», - зазначила Ворожбит.

Коханка Жигунова стверджує, що вона дотримувалася всіх приписів, щоб не заразитися.

"Ясно одне - можна виїхати в крихітне місто, ні з ким не спілкуватися, обливатися антисептиками, носити маску (не ту, яка з весни в машині бовтається, а по-чесному міняти) - і все одно захворіти», - стверджує вона.

Відзначимо, пара зараз проживає на дачі актора в Криму. Сам Жигунов також був госпіталізований з китайським вірусом.

Нагадаємо, раніше сообщалоь, що Сергій Жигунов вирішив навіть розлучитися з дружиною заради Вікторії Ворожбит, яку порівнюють з Анастасією Заворотнюк.

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