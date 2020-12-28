Беда случилась с любовницей российского актера Сергея Жигунова Викторией Ворожбит

Журналисткой и пиар-менеджер, из-за которой артист бросил семью, рассказала о том, что с ней произошло на странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

Ворожбит экстренно госпитализировали с температурой под 40. Так у нее проявился китайский вирус.

«Много всего случилось за эти дни - скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40. Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере, очень хочется в это верить», - написала она.

Вместе с тем, женщина пишет, что ее самочувствие далеко от нормы.

«Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению», - отметила Ворожбит.

Любовница Жигунова утверждает, что она придерживалась всех предписаний, чтобы не заразиться.

«Ясно одно - можно уехать в крошечный город, ни с кем не общаться, обливаться антисептиками, носить маску (не ту, которая с весны в машине болтается, а по-честному менять) - и все равно заболеть», - утверждает она.

Отметим, пара сейчас проживает на даче актера в Крыму. Сам Жигунов также был госпитализирован с китайским вирусом.

Напомним, ранее сообщалоь, что Сергей Жигунов решил даже развестись с женой ради Виктории Ворожбит, которую сравнивают с Анастасией Заворотнюк.

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Как сообщала Politeka, экс-жена Жигунова, которую актер променял на Заворотнюк, огорошила признанием.

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