Беда случилась с любовницей российского актера Сергея Жигунова Викторией Ворожбит
Журналисткой и пиар-менеджер, из-за которой артист бросил семью, рассказала о том, что с ней произошло на странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
Ворожбит экстренно госпитализировали с температурой под 40. Так у нее проявился китайский вирус.
«Много всего случилось за эти дни - скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40. Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере, очень хочется в это верить», - написала она.
Вместе с тем, женщина пишет, что ее самочувствие далеко от нормы.
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«Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению», - отметила Ворожбит.
Любовница Жигунова утверждает, что она придерживалась всех предписаний, чтобы не заразиться.
«Ясно одно - можно уехать в крошечный город, ни с кем не общаться, обливаться антисептиками, носить маску (не ту, которая с весны в машине болтается, а по-честному менять) - и все равно заболеть», - утверждает она.
Отметим, пара сейчас проживает на даче актера в Крыму. Сам Жигунов также был госпитализирован с китайским вирусом.
Напомним, ранее сообщалоь, что Сергей Жигунов решил даже развестись с женой ради Виктории Ворожбит, которую сравнивают с Анастасией Заворотнюк.
Напомним, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы
Как сообщала Politeka, экс-жена Жигунова, которую актер променял на Заворотнюк, огорошила признанием.
Также Politeka писала, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы.