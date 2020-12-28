Известный российский актер, экс-любовник Анастасии Заворотнюк, Сергей Жигунов оказался в больнице в китайским вирусом
57-летний продюсер поделился печальным известием на своей странице в Инстаграм.
Жигунов сейчас проживает на своей даче в Крыму. Именно там его и настиг вирус.
Звезда "Гардемарины, вперед!" был госпитализирован в ялтинский ковидный госпиталь, развёрнутый на базе Ливадийской больницы.
«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», - написал артист.
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Он поблагодарил врачей за их работу и пожелал всем здоровья.
Также Жигунов показал кадры с больницы.
В Сети желают артисту скорейшего выздоровления.
«Сергей, желаю Вам поскорее справиться с этим недугом!!!!! Следующий год будет добрее ко всем нам!!! Пусть у вас все будет хорошо, счастья вам и хорошего настроения!!!», "Крепкого здоровья!!!😷😷😷 Пусть все болезни и проблемы останутся в уходящем году!☃️☃️☃️ Выздоравливайте!!!", «Терпения вам и здоровья Сергей, гардемарины вперёд!», "Как - пишут в комментариях.
Напомним, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы
Как сообщала Politeka, экс-жена Жигунова, которую актер променял на Заворотнюк, огорошила признанием.
Также Politeka писала, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы.