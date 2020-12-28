Ось це запальничка

Російська актриса Олеся Железняк показала, як вміє розважатися

Фото 46-річної актриси з'явилося на фан-сторінці серіалу «Свати», передає Politeka.net.

Железняк, яка зіграла в серіалі «Свати» роль дружини Мітяя Лариси Буханкіної, пустилася в танок з відомим російським актором.

Актриса відображена під час танцю. І судячи, за виразом облич, отримують величезне задоволення.

"Запальничка Олеся Железняк і Дмитро Хрустальов на ювілеї Надії Бабкіної», - підписаний кадр.

Железняк прийшла на захід у легкій сукні з чорно-білим принтом.

Схоже, що танцює парочка під запальні Мексиканські ритми. Принаймні, такий висновок напрошується по декору і сомбреро у гітариста на задньому плані.

Але що можна сказати з упевненістю, так це те, що веселощі вдалося.

"Ого!", "Два чудика", - коментують фото в мережі.

У серіалі "Свати" Железняк з'явилася в 2010 році, де вона блискуче зіграла Ларису Буханкіну, дружину Мітяя. Комедійна артистка органічно вписалася в акторський ансамбль, куди увійшли Федір Добронравов, Тетяна Кравченко, Анатолій Васильєв, Людмила Артем'єва, Микола Добринін.

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