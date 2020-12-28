Вот это зажигалочка

Российская актриса Олеся Железняк показала, как умеет развлекаться

Фото 46-летней актрисы появилось на фан-странице сериала «Сваты», передает Politeka.net.

Железняк, сыгравшая в сериале «Сваты» роль жены Митяя Ларисы Буханкиной, пустилась в пляс с известным российским актером.

Актриса запечатлена во время танца. И судя, по выражению лиц, получают огромное удовольствие.

«Зажигалочка Олеся Железняк и Дмитрий Хрусталёв на юбилее Надежды Бабкиной», - подписан кадр.

Железняк пришла на мероприятие в легком платье с черно-белым принтом.

Похоже, что отплясывает парочка под зажигательные мексиканские ритмы. По крайней мере, такой вывод напрашивается по декору и сомбреро у гитариста на заднем плане.

Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что веселье удалось.

«Ого!», «Два чудика», - комментируют фото в Сети.

В сериале «Сваты» Железняк появилась в 2010 году, где она блестяще сыграла Ларису Буханкину, жену Митяя. Комедийная артистка органично вписалась в актерский ансамбль, куда вошли Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Людмила Артемьева, Николай Добрынин.

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