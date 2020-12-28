Российская актриса Олеся Железняк показала, как умеет развлекаться
Фото 46-летней актрисы появилось на фан-странице сериала «Сваты», передает Politeka.net.
Железняк, сыгравшая в сериале «Сваты» роль жены Митяя Ларисы Буханкиной, пустилась в пляс с известным российским актером.
Актриса запечатлена во время танца. И судя, по выражению лиц, получают огромное удовольствие.
«Зажигалочка Олеся Железняк и Дмитрий Хрусталёв на юбилее Надежды Бабкиной», - подписан кадр.
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Железняк пришла на мероприятие в легком платье с черно-белым принтом.
Похоже, что отплясывает парочка под зажигательные мексиканские ритмы. По крайней мере, такой вывод напрашивается по декору и сомбреро у гитариста на заднем плане.
Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что веселье удалось.
«Ого!», «Два чудика», - комментируют фото в Сети.
В сериале «Сваты» Железняк появилась в 2010 году, где она блестяще сыграла Ларису Буханкину, жену Митяя. Комедийная артистка органично вписалась в актерский ансамбль, куда вошли Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Людмила Артемьева, Николай Добрынин.
Напомним, Митяй из "Сватов" похвастался своей реальной женой, Буханкиной такие формы и не снились: "Какая красивая..."
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