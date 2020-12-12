В такой форме актрису еще не видели

Звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк огорошила внешним видом

Кадры с актрисой в своем Instagram опубликовала актриса Юлия Меньшова.

Видео Меньшовой, возможно, не набрало бы много просмотров, если бы в кадре не засветилась располневшая Олеся Железняк.

Так, звезда сериала "Сваты" и подруга больной Анастасии Заворотнюк ошарашила фанатов новой внешностью, ведь судя по видеоролику, Олеся Железняк набрала десяток лишних килограммов.

"Такой меня любят многие... Я есть в Инстаграмме, мне дочь открыла Инстаграмм. И там я с красными губами на портрете (аватар - ред.). Вот когда вы увидите...", - заявила Железняк, отвечая на вопрос коллеги по сцене об аккаунте в соцсетях.

Актриса также добавила, что этот аккаунт в Instagram она не ведет и раскруткой страницы занимается ее дочь.

"Я нашла, но она отвечать не будет. Она редко сюда заходит", - подытожила Юлия Меньшова.

Стоит отметить, что актриса Олеся Железняк появилась в "Сватах" в 2010 году и сыграла там роль Ларисы Буханкиной - жены Митяя.

Комедийная артистка органично вписалась в актерский ансамбль, куда вошли Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Людмила Артемьева, Николай Добрынин. Позже Олеся появилась во всех последующих сезонах этого комедийного сериала.

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