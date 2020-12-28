Британська супермодель Демі Роуз вразила розкішною фігурою, одягнувшись в тісну сукню

Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Дякую зиму за Сонце. Нове плаття з моєї колекції...» - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Демі Роуз позує в облягаючому платті, демонструючи ідеальну фігуру на повний зріст. При цьому красуня "добиває" образ ідеальною зачіскою і хижим поглядом.

«Ох, як стирчать, ти просто лялечка», «божественний вигляд», «дуже і дуже мило», «боже, ну чого ти так розкішно виглядаєш», «бездоганні вигини»,» це найкраще, що я бачив за сьогодні», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", здивувала незвичайним чином в кофтині з ремінцями

Цього разу модель порадувала вечірнім образом в незвичайній майці і чорних брюках. Дівчина вирішила надіти кофтинку, яка не тільки не приховала її фігуру, але ще і підкреслила досить пишний бюст. Демі виставила його напоказ завдяки глибокому декольте і безлічі маленьких ремінців під грудьми.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер