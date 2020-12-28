Британская супермодель Деми Роуз впечатлила роскошной фигурой, облачившись в тесное платье

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Благодарю зиму за солнце. Новое платье из моей коллекции…» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Деми Роуз позирует в облегающем платье, демонстрируя идеальную фигуру во весь рост. При этом красотка «добивает» образ идеальной прической и хищным взглядом.

«Ох, как торчат, ты просто куколка», «божественный вид», «очень и очень мило», «боже, ну чего ты так роскошно выглядишь», «безупречные изгибы», «это лучшее, что я видел за сегодня», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", удивила необычным образом в кофточке с ремешками

В этот раз модель порадовала вечерним образом в необычной майке и черных брюках. Девушка решила надеть кофточку, которая не только не скрыла ее фигуру, но еще и подчеркнула довольно пышный бюст. Деми выставила его напоказ благодаря глубокому декольте и множеству маленьких ремешков под грудью.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике