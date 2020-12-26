Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", удивила необычным образом в кофточке с ремешками

В этот раз модель порадовала вечерним образом в необычной майке и черных брюках. Девушка решила надеть кофточку, которая не только не скрыла ее фигуру, но еще и подчеркнула довольно пышный бюст. Деми выставила его напоказ благодаря глубокому декольте и множеству маленьких ремешков под грудью.

При этом Роуз не стала делать броский макияж и выбирать множество аксессуаров, в этот раз акцент был сделан именно на черном костюме, который показал «лучшие» стороны девушки без прикрас.

К слову, сама модель уверена, что выглядит лучше многих моделей, поэтому совсем не стесняется показывать свое тело на публике без одежды и белья и часто устраивает фотосессии в «костюме Евы» в довольно нестандартных локациях.

«Привет, красотка с пряжками; Красивая Деми Роуз; Hermosa chiquita 🤩; Mami hermosa 🤩; самое свежее, как из печи😘 ♥ ️укротить неуловимую😍; Потрясающий наряд😊😊😊; ты такой потрясающий человек😘❤️; Черный вас сильно держит; Так жарко и красиво без всяких усилий🔥; Украсить неуловимо, но вы, кажется, уловили это🔥😉».

Чтобы подогревать интерес к своей персоне, Деми выбирает открытые бикини, в которых появляется на прогулках на пляже или на отдыхе на яхте. Роуз делает акцент на фигуре, так как не заметить пышный бюст красотки и ее тонкую талию просто невозможно.

Модель этим успешно пользуется, ведь не имеет комплексов и предубеждений по поводу своего веса. Деми отмечает, что не будет худеть ради стандартов красоты и ей комфортно в таком теле. На снимке можно увидеть, как выглядит Роуз после отпуска.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике