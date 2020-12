З початку 2021 року мобільні оператори підвищують тарифи в Україні

Як стало відомо Politeka.net, про зростання цін у деяких тарифних планах вже попередили компанії "Київстар", Vodafone і Lifecell. Їх представники пояснили ситуацію в коментарі виданню "РБК-Україна".

Вже з 1 січня у "Київстару" пакет послуг "Безлім" подорожчає з 95 до 175 гривень на місяць, тобто майже в два рази. Він передбачає безлімітний доступ до мобільного та кабельного інтернету, до 200 хвилин розмов по Україні та 200 безкоштовних СМС. Володарів контрактних тарифів вже, які користуються послугами від трьох років, вже просять змінити тарифний план, в іншому випадку оператор скоро переведе їх автоматично. Незмінним залишиться пакет "Smart".

"Мінімальна ціна контрактних тарифів починається з 100 грн на місяць", - зазначили в прес-службі.

Тарифи Vodafone почали дорожчати ще з 28 грудня, так Найдешевший пакет послуг Vodafone 4G Smart XS замість 35 гривень коштуватиме 45 гривень на місяць, за ці гроші клієнти отримують 1 ГБ Інтернету і 100 хвилин на дзвінки всередині країни. Тарифний план Vodafone Smart S подорожчає до 85 гривень (5 ГБ і 200 хвилин), а Vodafone 4G Smart M – до 130 гривень (9 ГБ і 300 хвилин).

У Lifecell підвищення цін заплановано на 13 січня, буде змінена вартість послуг на місяць або чотири тижні для тарифів "Лайфхак","Залізна двадцятка", "Комфорт", "4 безліміт 2019", "Інтернет спека", "спека GO", "спека GO PLUS". Володарі таких тарифних планів отримають право самостійно і безкоштовно перейти на будь-який інший доступний тариф. Оператор також пропонує підключати нові акції"з поліпшеними умовами та спеціальними зниженими цінами для зареєстрованих абонентів".

З 1 січня в Україні також підвищується вартість газу для населення. Так компанія "Нафтогаз Україна" оголосила, що за тарифом "місячний" українцям доведеться платити вже 7,22 гривні за кубометр з ПДВ, але без урахування доставки палива.

