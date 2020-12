С начала 2021 года мобильные операторы повышают тарифы в Украине

Как стало известно Politeka.net, о росте цен в некоторых тарифных планах уже предупредили компании "Киевстар", Vodafone и Lifecell. Их представители объяснили ситуацию в комментарии изданию "РБК-Украина".

Уже с 1 января у "Киевстара" пакет услуг "Безлим" подорожает с 95 до 175 гривен в месяц, то есть почти в два раза. Он предусматривает безлимитный доступ к мобильному и кабельному интернету, до 200 минут разговоров по Украине и 200 бесплатных СМС. Обладателей контрактных тарифов уже, которые пользуются услугами от трех лет, уже просят сменить тарифный план, в противном случае оператор скоро переведет их автоматически. Неизменным останется пакет "Smart".

"Минимальная цена контрактных тарифов начинается с 100 грн в месяц", - отметили в пресс-службе.

Тарифы Vodafone начали дорожать еще с 28 декабря, так самый дешевый пакет услуг Vodafone 4G Smart XS вместо 35 гривен будет стоить 45 гривен в месяц, за эти деньги клиенты получают 1 ГБ интернета и 100 минут на звонки внутри страны. Тарифный план Vodafone Smart S подорожает до 85 гривен (5 ГБ и 200 минут), а Vodafone 4G Smart M – до 130 гривен (9 ГБ и 300 минут).

В Lifecell повышение цен запланировано на 13 января, будет изменена стоимость услуг на месяц или четыре недели для тарифов "Лайфхак","Железная двадцатка", "Комфорт", "4 безлимит 2019", "Интернет Жара", "Жара GO", "Жара GO PLUS". Обладатели таких тарифных планов получат право самостоятельно и бесплатно перейти на любой другой доступный тариф. Оператор также прадлагает подключать новые акции "с улучшенными условиями и специальным сниженным ценам для зарегистрированных абонентов".

С 1 января в Украине также повышается стоимость газа для населения. Так компания "Нафтогаз Украина" объявила, что по тарифу "Месячный" украинцам придется платить уже 7,22 гривны за кубометр с НДС, но без учета доставки топлива.

Напомнить, новые тарифы на коммуналку, что ожидает украинцев с субсидиями

Как сообщала Politeka, жесткие ограничения из-за коммуналки: что ждет пенсионеров и получателей субсидий

Также Politeka писала, что повышение тарифов и отключение электричества: украинцам рассказали, к чему готовиться