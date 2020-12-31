Телеведуча Тетяна Воржева, яка як дві краплі води схожа на актрису Анджеліну Джолі, здивувала новими кадрами

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіжі знімки в "сторіз" в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям.

Так, спокуслива Воржева позувала з ракеткою на спортмайданчику, граючи в тенніс. На дівчині була сіра облягаюча кофтинка й широкі чорні штани з розрізами з боків, а також кепка. Тетяна майстерно відбила м'ячик, змахнувши ракеткою, як переможець.

На іншому кадрі стомлена та спітніла красуня після спекотного тренування відпочивала на лавці, розташувавшись в комфортній позі. Дівчина відтягнула з одного плеча прилиплу до тіла кофтинку, блиснувши пікантними вигинами, і хвацько розставила ніжки. При цьому дівчина прикрилася ракеткою від сонця, торкнувшись нею голови. Розніжена й задоволена тренуванням Тетяна навіть закрила очі.

"Бажаю в 21-му всім нам тримати удар. З наступаючим, друзі!", - підписала кадри Воржева.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Тетяна прокоментувала те, що її називають українською Джолі.

"Ми з нею схожі не тільки зовні, але і за внутрішніми потенціалами. І мені було не дуже приємно, коли вона почала розповідати про свої операції. Афішувати це - зайве. Вона занадто красива, щоб бути матір'ю Терезою. Вона - свято. І їй потрібно бути святом і секс-символом до кінця", - ділилася своєю думкою телеведуча.

Раніше ми повідомляли, Воржева здивувала видом в білому монокіні з обробкою з пір'я - ніби ангел спустився на землю. Дівчина показала себе з найспокусливішого ракурсу, повернувшись до камери спиною.

Нагадаємо, що Українська Джолі задерла сукню до непристойності і застигла в пікантній позі: «Красотища!».

Як повідомляла Politeka, Українська Джолі розсунула ноги і показала гарячі рухи на природі: Відео заворожує.