Телеведущая Татьяна Воржева, которая как две капли воды похожа на актрису Анджелину Джоли, изумила новыми кадрами
Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежие снимки в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием.
Так, соблазнительная Воржева позировала с ракеткой на спортплощадке, играя в теннис. На девушке была серая облегающая кофточка и широкие черные брюки с разрезами по бокам, а также кепка. Татьяна мастерски отбила мячик, взмахнув ракеткой, как победитель.
На другом кадре утомленная и вспотевшая красотка после жаркой тренировки отдыхала на скамейке, расположившись в комфортной позе. Девушка оттянула с одного плеча прилипшую к телу кофточку, сверкнув пикантными изгибами, и лихо расставила ножки. При этом девушка прикрылась ракеткой от солнца, коснувшись ею головы. Разнеженная и удовлетворенная тренировкой Татьяна даже закрыла глаза.
"Желаю в 21-м всем нам держать удар. С наступающим, друзья!", - подписала кадры Воржева.
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Напомним, в одном из интервью Татьяна прокомментировала то, что ее называют украинской Джоли.
"Мы с ней похожи не только внешне, но и по внутренним потенциалам. И мне было не очень приятно, когда она начала рассказывать о своих операциях. Афишировать это - лишнее. Она слишком красивая, чтобы быть матерью Терезой. Она - праздник. И ей нужно быть праздником и секс-символом до конца", - делилась своим мнением телеведущая.
Ранее мы сообщали, Воржева изумила видом в белом монокини с отделкой из перьев - будто ангел спустился на землю. Девушка показала себя с самого соблазнительного ракурса, повернувшись к камере спиной.
Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».
Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.