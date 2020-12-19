Украинская телеведущая и звезда проекта «Фабрика звезд» Татьяна Воржева покорила фанатов идеальными формами в тесном боди

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Всех с Днем Святого Николая», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фото Воржева позирует в боди с открытой спиной, демонстрируя точеную фигуру и идеальный загар.

«Чищу перышки», - коротко подписан второй снимок.

На нем украинская телеведущая позирует полусидя, до неприличия задрав и без того тесное боди. Однако поклонников красотка избавила от возможности что-либо сказать, разместив фотографии у себя в карусели Stories.

Как мы рассказывали до этого, звезда «Фабрики звезд-3» Татьяна Воржева, которую сравнивают с американской актрисой Анджелиной Джоли, восхитила фигурой в приспущенном наряде

«Зимняя Аленка на связи» 🙌🏻Спасибо всем за поздравления😌. Уверенно двигаюсь в свой Новый год», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Воржева позирует в платке и пальто на голое тело, которое решила приспустить. Это стало причиной того, что в кадр попали упругие формы знаменитости.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".