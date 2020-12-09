Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, заворожила внешностью в интересном образе

Известная украинка предстала в интересном образе, сообщает Politeka.net.

Артистка надела черный пиджак, по всей видимости, на белье. Бретельки черного лифчика выглядывали из-под приспущенной одежды. Кроме того, можно и заметить грудь певицы.

На шее звезды было крупное украшение - толстая и блестящая цепь.

Звезда была в длинной юбке, она присела на корточки, приподняв подол и сверкнув босоножками на тонкой шпильке.

Красивая прическа с волнистыми волосами отлично подошла к необычному образу артистки.

"Нежно и звонко бояться - нам не запрещают

Но другое выбираю

Расцветаю с теплом

Сияю

Орхидеи в душе - дело случая

Случай у каждого будет, свой

Его лови

Впереди лучшее 🙌🏻", - написала Воржева.

За шесть часов пост собрал более 300 лайков и немного комментариев.

"Красиво", "Прекрасно 🔥", "Очень круто!!", "Красивая!😍😍😍Слова❤️👍🌸", "Вы мои ми ми ми ♥️Спасибо 👍🏻😂", "Сияющая!!!😍❤️ А стих зачитал--голосом и манерой Монатика😊", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Воржева недавно снялась в новой фотосессии, представ в неожиданном образе - с прической из афрокосичек.

Видео, сделанным во время съемок артистка поделилась в своем Инстаграм.

На кадрах Воржева предстала в коротком топике, длинных брюках и пиджаке.

Напомним, Татьяна Воржева снялась 10 лет назад для журнала "XXL". На тот момент девушке было всего 22 года.

На обложке Татьяна красовалась в черном боди с кружевом и большим декольте.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".