Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, заворожила внешностью в интересном образе
Известная украинка предстала в интересном образе, сообщает Politeka.net.
Артистка надела черный пиджак, по всей видимости, на белье. Бретельки черного лифчика выглядывали из-под приспущенной одежды. Кроме того, можно и заметить грудь певицы.
На шее звезды было крупное украшение - толстая и блестящая цепь.
Звезда была в длинной юбке, она присела на корточки, приподняв подол и сверкнув босоножками на тонкой шпильке.
Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко, кадры страсти: "Красавчик мой!"
Раскрепощенная Дженнифер Лопес посветила достоинствами в "дырявом" платье: "Воу, стиль собачки"
"Максима уже нет": в больнице Одессы ушел из жизни подросток, которого лечили две недели
Кучерявая Лорак обтянула себя кожей, удивив неестественной фигурой: "Бедро будто отдельно..."
Красивая прическа с волнистыми волосами отлично подошла к необычному образу артистки.
"Нежно и звонко бояться - нам не запрещают
Но другое выбираю
Расцветаю с теплом
Сияю
Орхидеи в душе - дело случая
Случай у каждого будет, свой
Его лови
Впереди лучшее 🙌🏻", - написала Воржева.
За шесть часов пост собрал более 300 лайков и немного комментариев.
"Красиво", "Прекрасно 🔥", "Очень круто!!", "Красивая!😍😍😍Слова❤️👍🌸", "Вы мои ми ми ми ♥️Спасибо 👍🏻😂", "Сияющая!!!😍❤️ А стих зачитал--голосом и манерой Монатика😊", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Татьяна Воржева недавно снялась в новой фотосессии, представ в неожиданном образе - с прической из афрокосичек.
Видео, сделанным во время съемок артистка поделилась в своем Инстаграм.
На кадрах Воржева предстала в коротком топике, длинных брюках и пиджаке.
Напомним, Татьяна Воржева снялась 10 лет назад для журнала "XXL". На тот момент девушке было всего 22 года.
На обложке Татьяна красовалась в черном боди с кружевом и большим декольте.
Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».
Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.
Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".