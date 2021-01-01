Британська супермодель Демі Роуз прикрила свої величезні форми підтяжками

Відома модель вражає пишною красою, яку раніше соромилася, пише Politeka.net. Зараз на Демі підписані 15,5 мільйона підписників в Instagram, які захоплюються її пишними об'ємами.

Цього разу модель вирішила згадати свій один з найгарячіших образів в сторі. Знімок був зроблений в березні 2020 року. Красуня позувала на тлі засніжених скель.

Вона одягла червоні штани на високій посадці, які підкреслили її струнку талію. Також на ній були смугасті підтяжки, що прикривали лише найінтимніше.

Резинки обтягнули великі груди Демі і трохи вп'ялися в шкіру.

Завершили образ елегантні прикраси.

Зірка закрила очі і відкрила пухкі губи, ніби отримуючи насолоду від морозного повітря: "Розтопила лід!", - так і хочеться сказати.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, ймовірно, зірку обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала в золотому бікіні, яке ледь приховувало від поглядів найінтимніше. Великі груди ледве вмістилися в крихітних трикутних клаптиках тканини. Найтонші бретельки натягнулися на тілі Роуз, впиваючись в шкіру.

Красуня завершила образ красивою пов'язкою на голові.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала в облягаючому платті, демонструючи ідеальну фігуру на повний зріст. При цьому красуня "добиває" образ ідеальною зачіскою і хижим поглядом.

"Дякую зиму за Сонце. Нове плаття з моєї колекції...» - йдеться в повідомленні.

Користувачі прийшли в захват від побаченого.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.