Британская супермодель Деми Роуз прикрыла свои огромные формы подтяжками

Известная модель впечатляет пышной красотой, которую раньше стеснялась, пишет Politeka.net. Сейчас на Деми подписаны 15,5 миллиона подписчиков в Инстаграм, которые восхищаются ее пышными объемами.

В этот раз модель решила вспомнить свой один из самых горячих образов в стори. Снимок был сделан в марте 2020 года. Красотка позировала на фоне заснеженных скал.

Она надела красные штаны на высокой посадке, которые подчеркнули ее стройную талию. Также на ней были полосатые подтяжки, прикрывшие лишь самое интимное.

Резинки обтянули большую грудь Деми и немного впились в кожу.

Завершили образ элегантные украшения.

Звезда закрыла глаза и приоткрыла пухлые губы, будто получая наслаждения от морозного воздуха: "Растопила лед!", - так и хочется сказать.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, вероятно, звезду осыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала в золотом бикини, которое едва скрывало от взглядов самое интимное. Большая грудь еле вместилась в крохотных треугольных лоскутках ткани. Тончайшие бретельки натянулись на теле Роуз, впиваясь в кожу.

Красотка завершила образ красивой повязкой на голове.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в облегающем платье, демонстрируя идеальную фигуру во весь рост. При этом красотка «добивает» образ идеальной прической и хищным взглядом.

«Благодарю зиму за солнце. Новое платье из моей коллекции…» - говорится в сообщении.

Пользователи пришли в восторг от увиденного.

Напомним, Деми Роуз посветила "орешеком" перед сочной подружкой, кадр наслаждения: "Магические формы"

Как сообщала Politeka, страстная Деми Роуз в "невидимом" микро-бикини пошалила на постели: "Большие ягодки"

Также Politeka писала, что разгоряченная Деми Роуз в "невидимом" бикини остудила свой пыл на пляже: "Влажная кошечка"