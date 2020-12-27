Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась яркими кадрами

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

Кроме того, в сети существует множество фанатских снимков девушки. На одной из них появились новые кадры жаркой красотки.

Деми выбрала оригинальное сияющее платье ассиметрического кроя, полностью покрытое блестками. Драпированное платье имеет ассиметричный крой, по сторонам его украшают объемные камни, а в середине пришита полупрозрачная вставка з сетки.

Необычный наряд модель дополнила стильной маскарадной маской с перьями. Действительно в этом образе из модели получилась королева что надо.

На втором снимке девушка позировала в не менее эффектном наряде, обтянув свои пышные формы полупрозрачной тканью, которая не скрывала идальных изгибов Деми. Как же горяча она в этом образе, примеряв такой смелый наряд на публике.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить комплиментов для модели ,ведь снимки появились в Instagram-Stories.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.

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