Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, блеснула бюстом без белья
Звезда демонстрирует стройную фигуру, фотографируя себя в разных образах, пишет Politeka.net.
В этот раз Потуральски предстала в малиновой блузе с короткими рукавами. Соблазнительница лишь одну пуговицу оставила застегнутой, поэтому она посверкала своим упругим животом.
Ткань обтянула шикарную грудь звезды, и из нее пробивалось самое интимное, ведь Николь решила не надевать белья.
Также бывшая Брэда Питта надела черные лосины, обтянувшие ее упругие ягодицы и стройные ножки.
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Завершили образ знаменитости красивые украшения на шее.
Модель закинула волосы набок, чтобы не мешали любоваться ее фигурой.
За два часа пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.
"Как же горяча!", - написал один из поклонников.
Пользователи сети написали много приятного в сторону обжигающей красотки, ведь ее формы просто невероятны в столь горячем образе.
Ранее мы писали, что Николь Потуральски села на пол, выставив ноги вперед, чтобы показать их во всей красе. Стройные и ровные конечности впечатляли и притягивали взгляд.
Модель согнула ноги, сверкнув аппетитным бедром и интимной деталью - черными трусиками.
Также было видно, как напрягся животик соблазнительницы.
Ранее сообщалось, что Николь Потуральски позировала в черном платье с большим декольте. Девушка дополнила образ украшениями на шее, а снимала себя очень близко, акцентируя взгляд на бюсте. Волосы у красотки остались распущенными.
Пользователи сети пришли в восторг от ее шикарной внешности.
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