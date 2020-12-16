Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя в необычном утреннем образе

На фото звезда позирует в шелковом платье с декольте и без белья. Николь оставила волосы распущенными, а образ дополнила цепочкой на шее. Красотка смотрела в объектив камеры и совершенно не стеснялась показать свои пикантные места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро от моей лампы и меня", - написала звезда под фото.

Фанаты написали более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что за малышка", "ты светишь на нее", "Красиво - вы оба доброе утро", "Сундук Небес Делюкс", "Прекрасно выглядишь, Нико - хорошего дня!", "Доброе утро! Встречайте лампу", "Доброе утро, красавица Нико все еще люблю тебя", "Доброе утро, солнышко", "Красивая картинка красивая девушка", "Не думаю, что кто-нибудь видит лампу", "у тебя есть парень?", "И тебе доброе утро ... и твоей лампе".

Мы писали, что известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, посветила фигурой в черном купальнике.

В этот раз модель предстала лежа боком на диване. Николь надела черный купальник на тончайших бретельках, который сводит с ума.

Большое декольте придавало образу особой пикантности, а золотые украшения на шее стали отличным акцентом.

Напомним, экс-любовница Брэда Питта не смогла утаить животик в короткой кофте

А еще Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта наклонилась вперед, дав заглянуть в декольте

Также Politeka сообщала, что экс-возлюбленная Брэда Питта без штанов уселась на полу и посветила своей гордостью



