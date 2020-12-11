Немецкая модель Николь Потуральски порадовала публику свежими фото

Как передает Politeka.net, 27-летняя красотка, бывшая возлюбленная актера Брэда Питта, опубликовала яркие снимки в своем микроблоге в Инстаграм.

Модель прогулялась улицами Берлина в коротенькой коричневой кофте и в костюме такого же цвета, состоящим из пиджака и узких штанов. Лук дополнили необычная шляпка, напоминающая утепленный вариант панамки, небольшая сумочка и высокие кожаные ботинки.

На одном из фото счастливая Николь расплылась в широкой улыбке, кинув игривый взгляд куда-то назад.

"Улыбнись, снова почти выходные. Время летит, но я не против, потому что мы все просто хотим снова собраться вместе 🤍🤍", - подписала снимки звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Примечательно, но некоторым Потуральски показалась очень похожей на российскую супермодель Ирину Шейк, что их даже назвали близнецами.

"С Брэдом? 🤔🍀🌹❤️😀"

"Самая красивая ❤️"

"Очень красивая твоя фотография - как всегда 😍😄👍"

"Омг ... эта привлекательность ❤️"

"Вы молодцы во всем, что делаете!"

"Смотрите, вы всегда улыбаетесь, это то, что отличает вас от всех остальных"

"@nico.potur и @irinashayk = близнецы 😱😍"

Ранее мы сообщали, Николь удивила неожиданным выбором одежды для похода на улицу. Несмотря на холод, девушка рискнула выйти в крохотном топике на завязочках, "шторки" которого еле прикрывали бюст. Сверху красотка, правда, накинула дутую курточку, однако широко ее распахнула.

Также на ней были широкие голубые джинсы и белые кеды.

"Гуава Айс Айс Бэби🧊", - подписала кадры Потуральски.

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