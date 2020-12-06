Бывшая возлюбленная актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски выложила новые снимки на радость фанатам
Свежие фотографий красотка разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
На них модель позирует в одежде молочного цвета перед зеркалом. Николь Потуральски кокетливо расстегнула атласную блузку и засветила кружевной бюстгальтер и аккуратную грудь небольшого размера, а также плоский животик.
Девушка приподняла руку и встряхнула свои роскошные длинные волосы, которые ниспадали по плечам.
«Праздничная атмосфера», - загадочно подписала Николь.
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Наверняка, при виде такого привлекательного вида многим мужчинам стало не по себе, Потуральски получилась очень соблазнительной.
В комментариях некоторые фоллеры отметили, что у них поднялось давление и не только.
"У меня снова давление на сердце", "Красавица", " Я влюблен в тебя", пишут мужчины.
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