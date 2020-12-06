Бывшая возлюбленная актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски выложила новые снимки на радость фанатам

Свежие фотографий красотка разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

На них модель позирует в одежде молочного цвета перед зеркалом. Николь Потуральски кокетливо расстегнула атласную блузку и засветила кружевной бюстгальтер и аккуратную грудь небольшого размера, а также плоский животик.

Девушка приподняла руку и встряхнула свои роскошные длинные волосы, которые ниспадали по плечам.

«Праздничная атмосфера», - загадочно подписала Николь.

Наверняка, при виде такого привлекательного вида многим мужчинам стало не по себе, Потуральски получилась очень соблазнительной.

В комментариях некоторые фоллеры отметили, что у них поднялось давление и не только.

"У меня снова давление на сердце", "Красавица", " Я влюблен в тебя", пишут мужчины.

Ранее мы писали, что известная модель Николь Потуральски восхитила формами в одном боди.

Напомним, что Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа

Как сообщала Politeka, новый конфликт разгорается между Анджелиной Джоли и Брэдом Питом, мира не будет

Также Politeka писала, что всплыла пикантная правда о молодой любовнице Брэда Питта и ее 68-летнем муже