Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя в свежем образе и рассказала о хлопке

На фото Николь позировала в кофточке на пуговицах и шортиках. Красотка соблазнительно нагнулась, взявшись рукой за пятую точку. Наряд не смог скрыть плоского животика девушки, но Потуральски это совсем не смущало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хлопок на хлопке", - написала Николь под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю это", "О, Боже мой", "люблю это ... так мило (Это слово?)", "Чистая Николь", "Выглядит так комфортно", "Ого-го", "Очень красивая твоя фотография - как всегда", "Омг ... эта привлекательность","Вы молодцы во всем, что делаете!", "Смотрите, вы всегда улыбаетесь, это то, что отличает вас от всех остальных", "Николь Потуральски и Ирина Шейк - близнецы".

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Звезда села на пол, выставив ноги вперед, чтобы показать их во всей красе. Стройные и ровные конечности впечатляли и притягивали взгляд.

Модель согнула ноги, сверкнув аппетитным бедром и интимной деталью - черными трусиками.

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