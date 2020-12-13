Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя и рассказала о тренировках

На этот раз звезда позировала в кофточке, под которой виднелся белый топ. Девушка собрала волосы в хвост и снимала себя на телефон. Красотка нагнулась над камерой и дала возможность рассмотреть приличное декольте во всей красоте. Как можно понять, Николь занялась спортом, и рассказывает о своих тренировках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"День в тренажерном зале, кросс-фитнес, я буду на правильном пути", - написала звезда под кадром.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, так как они были выброшены в сторис Инстаграма, где подобного функционала нет, но так и хочется добавить: "Вау, какая поза, с такой не заскучаешь".

Мы сообщали, что известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, похвасталась ножками без штанов.

Звезда села на пол, выставив ноги вперед, чтобы показать их во всей красе. Стройные и ровные конечности впечатляли и притягивали взгляд, восхищая фанатов безупречной красотой модели.

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