Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя в новом образе

Нк кадрах красотка позировала в платье с большим декольте. Девушка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, хвастаясь упругими формами. Потуральски оставила волосы распущенными, а образ дополнила украшениями на руке и шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили под фото лайки и не писали комментарии, ведь девушка выбросила кадр в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить:

Сообщалось, что известная модель Николь Потуральски восхитила формами в одном боди.

«Эти картины выпущены ограниченным тиражом всего в 3 экземпляра, которые сопровождаются небольшим сюрпризом. Поскольку ее страсть - животные, а моя - дети, мы жертвуем 100% цены на оба дела и поддерживаем нуждающихся в эти особые дни! Если вы заинтересованы в одной из картин, отправьте предложенную сумму на…» - говорится в сообщении.

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Уточним, что на фотографии Потуральски позирует, сидя на крою ванны в тесном платье, которое до неприличия обтягивает ее упругие прелести.

«Малышка, остановись», «невероятно соблазнительно получилась», «вау, горячая крошка», «красиво выглядишь, Николь!», «безупречные формы! Обожаю тебя», «ты самая красивая в мире», - пишут ее поклонники.

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