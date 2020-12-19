Известная модель Николь Потуральски, бывшая подружка Брэда Питта, показала себя на радость фанатов

На фото Николь позировала в черном платье с большим декольте. Девушка дополнила образ украшениями на шее, а снимала себя очень близко, акцентируя взгляд на бюсте. Волосы у красотки остались распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Естественная красота - лучшее, макияж не нужен", "Вы сводите их с ума", "Без свитера, но намного теплее", "Почти высунул мне глаз из этой картинки", "Красивая женщина", "подожди секунду ... нужно отдышаться. вау", "Сундук с золотом", "Самая шикарная душа", "Такая очаровательная ... береги себя", "Красивое и соблазнительное декольте", "О боже, это не могло быть более обнаженным, Больше стиля было бы неплохо, Разве у тебя больше нет хорошего вкуса? О, мой бог", "Показывать нечего ... Ты все лучше и лучше раскрываешься ... Как ты думаешь, у тебя что-то получится?".

Мы писали, что Известная модель Николь Потуральски посветила фигурой в черном купальнике.

В этот раз модель предстала лежа боком на диване. Николь надела черный купальник на тончайших бретельках, который сводит с ума.

Большое декольте придавало образу особой пикантности, а золотые украшения на шее стали отличным акцентом.

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