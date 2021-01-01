Популярна украинскаяпевица Тіна Кароль поділилася домашнім відео з привітанням шанувальників

Артистка вирішила привітати шанувальників у новорічну ніч і записала спеціальне відеозвернення поруч з ялинкою. Святковим образом Тіни стало просте ніжно-бежеве плаття на тоненьких лямках.

Тіна також вирішила не надягати зайві прикраси. Замість цього артистка одягла лише акуратні сережки з камінням, доповнила "лук" простою зачіскою і завдала улюблений макіяж з акцентом на природність.

У ролику зірка зворушливо звернулася до фанатів, побажавши їм всього найкращого.

Шанувальники також відповіли зірці:

"Бачити безмежну посмішку Тіни найкращий подарунок; красиві крупинки спускають з небес, Сором'язливі крижинки бажають вам чудес! Величезні замети дають тепло, затишок... з року в рік ми очікуємо щастя, Добра, любові і теплоти; з Новим Роком!🥳 🥳 🥳 ; З Новим роком! Всім міцного здоров'я і побільше радості❤️😍 💖 🎉 🥳; нехай всі мрії збуваються! ♥ ️ 🥰 ; Ууу 😍 Тиночка, тобі того ж . Люблю❤️; З Новим Роком! Здійснення бажань в Новому році! :)».

Цього року зірки взяли участь у зйомках новорічних шоу задовго до свята. Щоб відзняти концертну програму в умовах карантину, артисти працювали в новому для них режимі. Також шанувальники вирішили нагадати, як виглядало попереднє виступом їх улюбленої артистки.

Не обійшлося і без пікантних моментів. Вся справа в тому, що шанувальники в коментарях під архівним роликом Тіни помітили моменти, в яких миготів і Дан Балан. З артистом Кароль приписували бурхливий роман і під час їх спільних зйомок на шоу «Голос» між парою було чимало неоднозначних моментів.

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