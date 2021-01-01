Італійська актриса і модель Моніка Беллуччі порадувала шанувальників свіжим кадром

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з червоної доріжки. Вона була одягнена в білу блузку, яку вона розстебнула, засвітивши зону декольте. Шию Моніка прикрасила вельми оригінальною прикрасою. На ній красувалося намисто у вигляді двох крокодилів, один з яких кусав іншого. Один крокодил був золотистим, другий зелений. Безумовно, ця прикраса зробила образ Моніки незабутнім. Судячи з усього, це була дизайнерська прикраса.

Волосся красуня зібрала в зачіску, а образ доповнила виразним макіяжем. На знімку Беллуччі посміхалася і виглядала щасливою.

"З Новим Роком всіх", - підписала фото зірка.

За короткий час пост актриси зібрав майже 100 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

"Цей наряд вражає", "з Новим роком найкрасивішу жінку на світі", "Абсолютно красиво", "яка приголомшлива жінка", "з Новим роком королева Моніка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 56-річна Моніка Беллуччі починала свою кар'єру як модель, але пізніше прославилася і як актриса. Довгий час зірка була одружена з актором Венсаном Касселем, якому народила двох дітей.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі з напівголим хлопцем на руках заінтригувала публіку: "хто цей щасливчик?".

Як повідомляла Politeka, Беллуччі кокетливо приспустила бретельки занадто короткого вбрання: "ніжна квітка!".

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