Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи порадовала поклонников свежим кадром

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с красной дорожки. Она была одета в белую блузку, которую она расстегнула, засветив зону декольте. Шею Моника украсила весьма оригинальным украшением. На ней красовалось ожерелье в виде двух крокодилов, один из которых кусал другого. Один крокодил был золотистым, второй зеленый. Определенно, это украшение сделало образ Моники незабываемым. Судя по всему, это было дизайнерское украшение.

Волосы красотка собрала в прическу, а образ дополнила выразительным макияжем. На снимке Беллуччи улыбалась и выглядела счастливой.

«С Новым годом всех», - подписала фото звезда.

За короткое время пост актрисы собрал почти 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«Этот наряд впечатляет», «С новым годом самую красивую женщину на свете», «Абсолютно красиво», «Какая потрясающая женщина», «С новым годом королева Моника», - пишут пользователи сети.

Как известно, 56-летняя Моника Беллуччи начинала свою карьеру как модель, но позже прославилась и как актриса. Долгое время звезда была замужем за актером Венсаном Касселем, которому родила двоих детей.

Напомним, что Моника Беллуччи с полуголым парнем на руках заинтриговала публику: "Кто этот счастливчик?".

Как сообщала Politeka, Беллуччи кокетливо приспустила бретельки слишком короткого наряда: "Нежный цветок!".

Также Politeka писала, что нежная Моника Беллуччи опьянила красотой даже в обычной футболке: «Настоящая королева!».