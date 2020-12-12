Легендарна італійська модель й актриса Моніка Беллуччі захопила фанатів, показавшись в облягаючому вбранні
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
» У цей важкий час важливо не припиняти боротьбу з раком молочної залози: щоб приєднатися до нашої битви на Різдво, зробіть так, як ми, дайте футболку... " - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії 56-річна актриса позує в облягаючій спідниці й футболці, випромінюючи бездоганну красу.
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"Справжня королева», «вау, до чого ж добре ти виглядаєш», «ти просто божественно красива», «незвичайна жінка», «вона завжди виглядає як ікона», "неперевершена", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що італійська актриса Моніка Беллуччі одним фото позбавила шанувальників дару мови
Гаряча Моніка показала себе в молодості. Актриса постала в білій сукні з відкритими плечима і вузькою талією. Її медове декольте здатне сп'янити кого завгодно: дбайливо "упакований" бюст виринув з корсета, ніби айсберги в океані або вишеньки на торті.
Актриса притулилася до воріт, млосно відкривши ротик і кинувши зухвалий погляд в камеру.
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