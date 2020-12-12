Легендарная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи восхитила фанатов, показавшись в облегающем наряде
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«В это трудное время важно не прекращать борьбу с раком молочной железы: чтобы присоединиться к нашей битве на Рождество, сделайте так, как мы, дайте футболку…» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии 56-летняя актриса позирует в облегающей юбке и футболке, излучая безупречную красоту.
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«Настоящая королева», «вау, до чего же хорошо ты выглядишь», «ты просто божественно красива», «необыкновенная женщина», «она всегда выглядит как икона», «непревзойденная», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что итальянская актриса Моника Беллуччи одним фото лишила поклонников дара речи
Горячая Моника показала себя в молодости. Актриса предстала в белом платье с открытыми плечами и узкой талией. Ее медовое декольте способно опьянить кого угодно: заботливо "упакованный" бюст вынырнул из корсета, будто айсберги в океане или вишенки на торте.
Актриса прислонилась к воротам, томно приоткрыв ротик и кинув вызывающий взгляд в камеру.
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