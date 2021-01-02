Актор «Квартал 95» Степан Казанін (справжнє ім'я-Сергій) порадував шанувальників сімейним знімком
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 46-річний комік опублікував святкове новорічне фото з родиною. Степан сидів на стільці в джинсах і картатому бомбері. В руках у нього був келих. Поруч з главою сімейства сиділа його рудоволоса дружина, дизайнер Наталія Казаніна, і два сини - Степан і Петро. Обидва хлопчики були одягнені в схожий з батьком одяг. Крім цього, у всіх трьох були червоні кросівки.
"З Новим Роком!",- коротко підписав пост комік.
У коментарях йому залишили слова привітання зі святом, а також масу позитивних відгуків.
"Огоооо-го", "дітки копія батьків", "з Новим Роком Казанчики будьте щасливі", - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що Степан Казанін, як і багато кварталовців славляться міцною сім'єю. Зі своєю дружиною, Наталією він живе з 1993 року. Перший син у пари народився в 1998 році, а другий з'явився на світ в 2010 році.
Раніше ми писали, що Степан Казанін поділився зворушливим знімком з молодшим сином. Актор з хлопчиком готували їжу. Користувачі мережі звернули увагу на те, що артист переборщив з фотошопом. Втім, це не завадило фотографії зібрати масу компліментів.
Нагадаємо, що Казанін захопив кадрами з красунею дружиною:"любов відчувається навіть крізь екран".
Як повідомляла Politeka, Казанін в обнімку з дружиною похвалився своїми дітьми, що підросли: "Босяки...".
Також Politeka писала, що напівголий Казанін змусив Олену Кравець завмерти від подиву:"Ой, шо буде".