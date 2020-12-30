Відомий актор "Квартал 95" Сергій Казанін (Степан) показав свою сім'ю

Відомо, що артист одружений з 1993 року на дизайнері, Наталії, повідомляє Politeka.net. У 1998 році у пари народився син Степан, який закінчив математичний факультет одного з московських вузів. А у 2010 на світ з'явився молодший син Петро.

На сімейних знімках всі здаються щасливими і дружними. Таке враження склалося, й дивлячись на знімок, розміщене на сторінці "Кварталу 95".

Подружжя разом з дітьми позувало в картатому одязі. Всі посміхалися, дивлячись в камеру.

"Краса!!!❄️❄️❄️❄️❄️☃️🤶🏻🥳", "Яке прекрасне сімейне фото.На душі відразу тепліше", " Ми теж домашні піжами в клітинку приготували. 😊 ", "Босяки так нас в дитинстві називали тому що ми все літо ходили босоніж))", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Сергій Казанін з 1993 року грав у команді КВК, а також працював на Тамбовському телебаченні оператором і журналістом. А пізніше після участі в Київській лізі КВК познайомився з командою «95 квартал» і почав в ній працювати.

Раніше ми писали, що Сергій Казанін був зображений з молодшим сином Петром під час приготування їжі.

"Всіх, хто любить готувати і робить це з любов'ю, вітаємо з Днем кухаря!» - сказано в підписі до знімка.

Раніше повідомлялося, що Сергій Казанін постав з дружиною.

"Красивіше цих фото, тільки любов наших Казаніних, яка відчувається навіть крізь екран», - підписані кадри в групі "Квартал 95".

Користувачі мережі написали багато компліментів подружній пари, яка виглядала просто ідеально.

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