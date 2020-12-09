Звезды Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и Мика Фаталов приоделись для нового шоу

Как пишет Politeka.net, на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм появилось фото, на котором комики предстали в черных костюмах с бабочками. Кошевой дополнил образ темными очками.

«Бонды. Женя и Мика Бонды», - подписали фото авторы аккаунта.

За несколько минут пост собрал более 2 тысяч лайков и массу положительных отзывов.

«Классные артисты- юмористы. Мне оба нравятся», «Супер», «Ля какие», «Удачи вам ребята и всех благ», «Очень нравится Мика. Дайте ему больше ролей, зритель будет доволен!», - пишут пользователи сети.

У себя в Инстаграм Кошевой тоже опубликовал видео и фото с мероприятия. Судя по записи, кварталовцы готовят сюрприз для своих поклонников на Новый год. В видео засветились и другие звезды студии, включая Юрия Ткача и Сергея Казанина.

Ранее мы писали, что Кошевой примерял забавную маску в Инстаграм, в результате чего стал похож на Владимира Дантеса.

"День шестой, начинают очень быстро расти волосы и появляется шляпа", - пошутил комик про свою болезнь.

Как известно, Евгений Кошевой, как и многие его коллеги, переболел китайским вирусом. Некоторое время он провел дома на самоизоляции. Судя по видео, теперь артист здоров.

Напомним, что Евгений Кошевой похвастался, сколько денег выделяет на жену и дочь: "Смотри, будешь жрать шапку...".

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой после экспериментов с волосами и бородой показал, каким стал: "Мда...".

Также Politeka писала, что состояние зараженного Кошевого внезапно изменилось, звезда прервал молчание: «Фух…».