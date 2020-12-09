Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий вже щосили готуються до святкування Нового року після самоізоляції

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в "Інстаграм" керівник колективу виклав яскраві кадри зі спільного заходу (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця). Варто відзначити, що після експериментів із зовнішністю Євген Кошовий повернувся до свого улюбленого стилю: гладко виголеній голові.

На одному з роликів гуморист зображений в залі, густо всипаному золотистим конфетті. Один блискучий папірець вдало приземлився на лисину Євгена, і це помітив його колега Юрій Великий. За словами самого Кошового, автор запису "розкрив таємницю голеної голови" українцям.

"Ось так лисий і розгубив все своє волосся", - виголосив Юрій за кадром, чим розсмішив володаря лисини. Користувачі підтримали веселий настрій у коментарях:

"Скарбничка"; " я думала, вже чіп у Жені😉";" заразливий сміх"; " Мда, Hitman вже не той😎";"А у ЖЕКИ вмонтований датчик пересування від дружини".

Судячи з усього, Євген Кошовий вже повністю оговтався після китайського вірусу, яким перехворів напередодні. Кілька днів тому артист заявив, що закінчив самоізоляцію, тому що тест показав негативний результат.

А поки гуморист разом з іншими "кварталівцями" сиділи на карантині через епідемію і не давали концертів, Кошовий в якості експерименту почав відрощувати волосся і бороду.

За кілька днів він заріс густою чорною щетиною і довів, що в цьому плані у нього все в порядку. У підсумку артист вирішив знову поголитися налисо, ймовірно, свою роль зіграла критика в соцмережах.

Втім, під час самоізоляції Кошовий продовжив експериментувати із зовнішністю, але вже з використанням фільтрів. На одному зі знімків він постав перед шанувальниками з дуже довгими кучерявими локонами, розкішними вусами і густою борідкою.

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