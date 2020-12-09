Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой уже вовсю готовятся к празднованию Нового года после самоизоляции

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в "Инстаграм" руководитель коллектива выложил яркие кадры с совместного мероприятия (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца). Стоит отметить, что после экспериментов со внешностью Евгений Кошевой вернулся к своему излюбленному стилю: гладко выбритой голове.

На одном из роликов юморист запечатлен в зале, густо усыпанном золотистым конфетти. Одна блестящая бумажка удачно приземлилась на лысину Евгения, и это заметил его коллега Юрий Великий. По словам самого Кошевого, автор записи "раскрыл тайну бритой головы" украинцам.

"Вот так лысый и растерял все свои волосы", - произнес Юрий за кадром, чем рассмешил обладателя лысины. Пользователи поддержали веселый настрой в комментариях:

"Копилка"; "Я думала, уже чип у Жени 😉"; "Заразительный смех"; "Мда, Hitman уже не тот 😎"; "а у ЖЕКИ вмонтированный датчик передвижения от жены".

Судя по всему, Евгений Кошевой уже полностью оправился после китайского вируса, которым переболел накануне. Несколько дней назад артист заявил, что окончил самоизоляцию, потому что тест показал отрицательный результат.

А пока юморист вместе с другими "кварталовцами" сидели на карантине из-за эпидемии и не давали концертов, Кошевой в качестве эксперимента начал отращивать волосы и бороду.

За несколько дней он зарос густой черной щетиной и доказал, что в этом плане у него все в порядке. В итоге артист решил снова побриться налысо, вероятно, свою роль сыграла критика в соцсетях.

Впрочем, во время самоизоляции Кошевой продолжил экспериментировать с внешностью, но уже с использованием фильтров. На одном из снимков он предстал перед поклонниками с очень длинными вьющимися локонами, роскошными усами и густой бородкой.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" дал жару за кулисами, Кошевой не сдержал эмоций: "У Юры..."

Как сообщала Politeka, зараженный и располневший Кошевой из "Квартал 95" показал лишнее на домашнем видео: «Мой Гриша».

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" похвастался, сколько денег выделяет на жену и дочь: "Смотри, будешь жрать шапку...".