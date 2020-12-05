Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий приголомшив шанувальників словами про те, що перехворів китайським вірусом
Як розповідає Politeka, про це знаменитий актор розповів у себе на сторінці в Instagram.
"День восьмий. Тест негативний. Всім здоров'я, фух... " - сказав він»
Уточнимо, що на опублікованих кадрах почервонілий Кошовий позує, поступово «розливаючись» в усмішці.
При цьому шанувальників він позбавив від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе в каруселі Stories.
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До цього ми розповідали про те, що зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий зізнався, що знаходиться на самоізоляції, і розповів про тривожний симптом.
Популярний український гуморист спантеличив новим відео, яке опублікував у своєму Instagram.
На кадрах можна побачити, як артист напівлежить на дивані й розповідає про своє самопочуття.
"Третій день карантину. Політ нормальний. Самоізоляція", - вимовляє Кошовий.
При цьому в підписі до відео він розкрив тривожний симптом:» втрачено нюх", написав артист.
Нагадавши, коронований Кошовий з "Квартал 95 «заінтригував зовнішнім виглядом і важливою заявою:»початок".
Як повідомляла Politeka, стильний Кошовий з " Квартал 95 «влаштував парад костюмів, кадри:»штани зі злегка підмоченою...".
Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" показав, що його 12-річна дочка витворяє з задертими ногами.