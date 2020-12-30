Известный актер "Квартал 95" Сергей Казанин (Степан) показал свою семью
Известно, что артист женат с 1993 года на дизайнере, Наталье, сообщает Politeka.net. В 1998 году у пары родился сын Степан, который окончил математический факультет одного из московских вузов. А в 2010 на свет появился младший сын Петр.
На семейных снимках все кажутся счастливыми и дружными. Такое впечатление сложилось, и глядя на снимок, размещенное на странице "Квартала 95".
Супруги вместе с детьми позировали в клетчатых одеждах. Все улыбались, глядя в камеру.
"Красота!!!❄️❄️❄️❄️❄️☃️🤶🏻🥳", "Какое прекрасное семейное фото.На душе сразу теплей", "Мы тоже домашние пижамы в клеточку приготовили. 😊", "Босяки так нас в детстве называли потому что мы все лето ходили босиком))", - написали пользователи сети.
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Напомним, Сергей Казанин с 1993 года играл в команде КВН, а также работал на тамбовском телевидении оператором и журналистом. А посже после участия в киевской лиге КВН познакомился с командой «95 квартал» и начал в ней работать.
Ранее мы писали, что Сергей Казанин был запечатлен с младшим сыном Петром во время приготовления пищи.
«Всех, кто любит готовить и делает это с любовью, поздравляем с Днем повара!» - сказано в подписи к снимку.
Ранее сообщалось, что Сергей Казанин предстал с женой.
«Красивее этих фото, только любовь наших Казаниных, которая чувствуется даже сквозь экран», - подписаны кадры в группе "Квартал 95".
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